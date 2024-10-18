В США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил

Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США приступило к проведению ежегодных учений по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 25.

Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США приступило к проведению ежегодных учений по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 25.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении СТРАТКОМ.

"Учения направлены на повышение готовности ядерных сил и обеспечение безопасного, надежного и эффективного стратегического сдерживания", - отметили в командовании.

В маневрах также принимают участие ключевые союзники и партнеры по НАТО, включая военных из Великобритании. Как и в предыдущие годы, в ходе учений будет наблюдаться увеличение частоты полетов бомбардировщиков и других самолетов.

В СТРАТКОМ подчеркнули, что маневры Global Thunder проводятся ежегодно и "не связаны с действиями какой-либо страны, других участников или текущими мировыми событиями".