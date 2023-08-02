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В США начали разработку новой артиллерийской стратегии исходя из украинского конфликта

В США начали разработку новой артиллерийской стратегии исходя из украинского конфликта Сухопутные войска (армия) США разрабатывают новую стратегию по применению обычных видов вооружений на основе выводов, сделанных во время наблюдения за украинским конфликтом.
Другие страны
2 августа 2023 г. 12:48
В США начали разработку новой артиллерийской стратегии исходя из украинского конфликта

Сухопутные войска (армия) США разрабатывают новую стратегию по применению обычных видов вооружений на основе выводов, сделанных во время наблюдения за украинским конфликтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еженедельник Defense News.

"Ранее мы провели тщательный анализ стратегических вооружений, который лег в основу стратегии использования высокоточного оружия. Сейчас мы делаем то же самое для обычных вооружений", - заявил изданию Джеймс Рейни, глава Командования перспективных разработок армии США, добавив, что "обычные виды вооружений так же критически важны, как и высокоточные".

По словам Рейни, новая артиллерийская стратегия основана на "том, что происходит в Украине", а также на актуальных нуждах тихоокеанских подразделений американских войск.

Стратегия определит как возможности и потенциал имеющихся вооружений, так и нужды сухопутных войск в перспективе. В ее рамках также будут рассмотрены новые технологии, которые могли бы повысить эффективность обычной артиллерии, например, наработки по увеличению дальности стрельбы.

"Как мы видим из ситуации в Украине, высокоточное оружие и новые технологии имеют большое значение, но ключевую роль на поле боя играет традиционная, осколочно-фугасная артиллерия", - подытожил Рейни.

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