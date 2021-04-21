В США начали расследование против полиции Миннеаполиса

Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства, генпрокурор США Меррик Гарленд.

"Министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов", - заявил Гарленд на пресс-конференции.

Гарленд уточнил, что это расследование - отдельное от другого федерального расследования относительно причин смерти Флойда.

Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.