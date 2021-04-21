О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США начали расследование против полиции Миннеаполиса

В США начали расследование против полиции Миннеаполиса Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Другие страны
21 апреля 2021 г. 18:53
В США начали расследование против полиции Миннеаполиса

Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства, генпрокурор США Меррик Гарленд.

"Министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов", - заявил Гарленд на пресс-конференции.

Гарленд уточнил, что это расследование - отдельное от другого федерального расследования относительно причин смерти Флойда.

Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi