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В США начали расследование из-за возможного применения Россией систем Starlink

В США начали расследование из-за возможного применения Россией систем Starlink Демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении компании миллиардера Илона Маска SpaceX.
Другие страны
7 марта 2024 г. 18:24
В США начали расследование из-за возможного применения Россией систем Starlink

Демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении компании миллиардера Илона Маска SpaceX.

Как сообщает Report со ссылкой на The Washington Post, причиной стало возможное незаконное использование Россией терминалов Starlink на территории Украины.

По информации газеты, демократы Джейми Раскин и Роборт Гарсия отправили письмо компании с требованиями прокомментировать утверждения украинской разведки, что Россия использует терминалы Starlink в войне против Украины. В письме, которое есть в распоряжении WP, говорится, что возможное использование терминалов противоречит санкциям США.

Сразу после начала войны SpaceX отправила Украине тысячи терминалов Starlink. Законодатели опасаются, что теперь Starlink может дать аналогичное преимущество России.

Илон Маск, которому принадлежит Starlink, заявлял, что компания "прямо или косвенно не продавала России ни одного терминала", передает WP. Конгрессмены сообщили об обеспокоенности, что Москва может получать системы в обход санкций, покупая их через посредников. Расследование, по их словам, находится на начальном этапе.

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