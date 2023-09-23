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В США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства

В США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 02:06
В США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало руководителям федеральных структур актуализировать свои планы действий в случае прекращения финансирования, а также подготовило проект письма, которое они могли бы использовать для оповещения сотрудников о сложившейся ситуации.

После приостановки финансирования правительства, отмечает издание, миллионы госслужащих и военнослужащих не будут получать зарплату, а действие федеральных программ - от проверок качества продуктов питания до фондов по уходу за детьми - остановят. При этом некоторым из них придется выйти на работу, однако зарплату они получат лишь после того, как законодатели утвердят продление финансирования.

Кроме того, могут закрыться некоторые национальные парки, музеи, а в аэропортах по всей стране возникнут перебои и задержки.

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