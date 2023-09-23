В США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования.

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало руководителям федеральных структур актуализировать свои планы действий в случае прекращения финансирования, а также подготовило проект письма, которое они могли бы использовать для оповещения сотрудников о сложившейся ситуации.

После приостановки финансирования правительства, отмечает издание, миллионы госслужащих и военнослужащих не будут получать зарплату, а действие федеральных программ - от проверок качества продуктов питания до фондов по уходу за детьми - остановят. При этом некоторым из них придется выйти на работу, однако зарплату они получат лишь после того, как законодатели утвердят продление финансирования.

Кроме того, могут закрыться некоторые национальные парки, музеи, а в аэропортах по всей стране возникнут перебои и задержки.