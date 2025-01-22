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В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации.
Другие страны
22 января 2025 г. 02:45
В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.

"Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. <…> Это будет нашим приоритетом", — подчеркнул он.

Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и пообещал "пресечь проникновение" нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

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