В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации.

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала CNN заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.

"Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. <…> Это будет нашим приоритетом", — подчеркнул он.

Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и пообещал "пресечь проникновение" нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.