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В США начали налоговое расследование в отношении сына Байдена

В США начали налоговое расследование в отношении сына Байдена Прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование в отношении источников дохода сына президента США Хантера Байдена, в том числе в связи с его работой в Украине, на предмет возможных налоговых нарушений.
Другие страны
28 марта 2022 г. 23:56

Прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование в отношении источников дохода сына президента США Хантера Байдена, в том числе в связи с его работой в Украине, на предмет возможных налоговых нарушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на близкие к расследованию источники.

Как отмечает издание, представители прокуратуры в последние недели активно рассылают запросы бывшим партнерам Хантера Байдена. Речь идет, в частности, о деньгах, полученных сыном президента США от украинской энергетической компании Burisma Holdings в середине 2010-х годов, а также об использовании этих средств для покупки пакетов облигаций.

Напомним, что Хантер Байден в 2014-2015 годах входил в совет директоров Burisma, получая около 50 тыс долларов США в месяц за посреднические, консультационные и лоббистские услуги.

Расследование пока носит предварительный характер. Собранные показания в случае наличия оснований могут быть представлены федеральному большому жюри, которое принимает решение о возможности выдвижения обвинений. Однако на данный момент такая возможность остается гипотетической, газета не сообщает о конкретных планах в этом направлении.

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