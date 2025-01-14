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В США наблюдается дефицит яиц из-за птичьего гриппа

В США наблюдается дефицит яиц из-за птичьего гриппа США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространения в стране птичьего гриппа.
Другие страны
14 января 2025 г. 17:18
В США наблюдается дефицит яиц из-за птичьего гриппа

США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространения в стране птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, только в ноябре - декабре 2024 года заболевание привело к гибели 17,2 млн кур-несушек, и на восстановление поголовья уйдут месяцы. "Это процесс длительностью от шести до девяти месяцев. Это приводит к дефициту на некоторых рынках, который носит периодический и локальный характер", - рассказала телеканалу глава Американской ассоциации производителей яиц Эмили Метц.

По данным технологической компании NeilsenIQ, средняя стоимость дюжины яиц в стране в конце декабря составляла $4,33, что почти на 25% больше, чем в начале ноября.

Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в 10 американских штатах. В начале января в США была зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа.

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