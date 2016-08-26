В США на военной базе произошла утечка опасных веществ

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Утечка опасных для человека химикатов произошла на базе ВВС Национальной гвардии США в округе Атлантик (штат Нью-Джерси).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, в целях предосторожности госпитализированы шесть военнослужащих.

Утечка произошла, когда на базе производилось техническое обслуживание запасного энергетического блока истребителя F-16. Из установки выделились химические вещества, в том числе производные гидразина. Его применяют, в частности, для изготовления некоторых видов топлива. Шестеро военнослужащих, находившихся рядом с энергоблоком, были доставлены в местную больницу.