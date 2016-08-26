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    В США на военной базе произошла утечка опасных веществ

    В результате инцидента пострадали шесть человек

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Утечка опасных для человека химикатов произошла на базе ВВС Национальной гвардии США в округе Атлантик (штат Нью-Джерси).

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, в целях предосторожности госпитализированы шесть военнослужащих. 

    Утечка произошла, когда на базе производилось техническое обслуживание запасного энергетического блока истребителя F-16. Из установки выделились химические вещества, в том числе производные гидразина. Его применяют, в частности, для изготовления некоторых видов топлива. Шестеро военнослужащих, находившихся рядом с энергоблоком, были доставлены в местную больницу.

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