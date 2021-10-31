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В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибший и раненые

В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы на вечеринке, посвященной Хеллоуину, в городе Тексаркана (штат Техас, США).
Другие страны
31 октября 2021 г. 18:29
В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы на вечеринке, посвященной Хеллоуину, в городе Тексаркана (штат Техас, США).

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение полиции на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о стрельбе в субботу в 23:56 по местному времени (08:56 воскресенье, бакинское время). На месте происшествия полицейские обнаружили 10 человек с огнестрельными ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них вскоре умер.

По оценкам правоохранителей, во время стрельбы на вечеринке находились по меньшей мере 200 человек.

Полиция пока не задержала нападавшего. Согласно предварительным результатам расследования, к стрельбе могла привести ссора некоторых гостей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma olub, ölən və yaralananlar var

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