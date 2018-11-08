В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Калифорнии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 10 ноября приспустить флаги над Белым домом, а также американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с гибелью 12 человек при стрельбе в баре в городе Саузанд-Оакс (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в четверг.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 7 ноября я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распоряжении.

Это касается всех посольств, военных баз и военно-морских кораблей и судов США.

Напомним, 29-летний Иэн Лэнг вошел в среду вечером в помещение кантри-бара Borderline Bar and Grill в городе Саузанд-Оакс в штате Калифорния и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, среди которых было много студентов. В результате погибли 12 человек, в том числе один полицейский. При приближении полиции преступник покончил с собой.