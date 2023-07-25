В США на теплоэлектростанции произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в понедельник на теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Крупный пожар произошел в понедельник на теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные спасательные службы на своей странице в Twitter, в результате ЧП никто не пострадал.

"Duquesne Light (компания, владеющая ТЭС) находится на месте происшествия и сообщает, что это результат катастрофического отказа реактора", - говорится в заявлении спасательных служб.

Согласно сведениям компании Duquesne Light, местные жители жалуются на перебои с электричеством.