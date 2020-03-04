В США на праймериз в "супервторник" Байден победил уже в восьми штатах - ОБНОВЛЕНО 1

Бывший вице-президент США Джо Байден на первичных выборах в "супервторник" одержал победу уже в семи штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки представило агентство AssociatedPress (AP). По прогнозу телеканала FoxNews, Байден также одержит победу в Массачусетсе.

Отметим, что его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - пока победил только в штатах Вермонт и Колорадо.

*** 07:02

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах в американском штате Вирджиния.

С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (04:00 – бакинское время).

Так, согласно оценкам телекомпании, бывший вице-президент заручится поддержкой примерно 50% избирателей. Его ближайший преследователь - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, как ожидается, получит в Вирджинии около 25% голосов. Всего от Вирджинии избираются 99 делегатов, которые поедут 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) на съезд Демократической партии. В результате победы на первичных выборах в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 39 делегатов.

По прогнозам ведущих СМИ США, в том числе телекомпаний CNN, ABC, NBC и газеты The New York Times, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине, Алабаме и Теннесси.

По оценкам СМИ, Байден получил более 30% голосов избирателей и гарантировал себе победу. Обработка бюллетеней еще не завершена. Официальная информация поступит позже.

*** 05:22

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в американском штате Вирджиния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (04:00 – бакинское время).

Так, согласно оценкам телекомпании, бывший вице-президент заручится поддержкой примерно 50% избирателей. Его ближайший преследователь - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, как ожидается, получит в Вирджинии около 25% голосов. Всего от Вирджинии избираются 99 делегатов, которые поедут 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) на съезд Демократической партии. В результате победы на первичных выборах в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 39 делегатов.

По прогнозам ведущих СМИ США, в том числе телекомпаний CNN, ABC и NBC, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине.