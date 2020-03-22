​В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американский телеканал ABC.

По данным телеканала, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%. Представители магазина назвали текущие объемы продаж "беспрецедентными".

Телеканал объясняет рост спроса на огнестрельное оружие тем, что полиция вынуждена сокращать количество проводимых операций из-за вспышки COVID-19. Некоторые полицейские участки выезжают только на звонки о чрезвычайных ситуациях, в то время как сообщения о мелких происшествиях обрабатываются по телефону или же заявителям понадобится самим пойти в полицейский участок и дать показания.