В США на 30 дней приспустят флаги в память о Буше старшем

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился на 30 дней приспустить американские флаги в связи со смертью 41-ого президента страны Джорджа Буша — старшего. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Как сообщает Report, Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни.

Решением президента американские флаги на Белом доме, госучреждениях, военных объектах, военно-морских базах, военных кораблях США и в диппредставительствах США за рубежом будут приспущены, "чтобы отдать дань памяти и уважения президенту Бушу и в знак выражения скорби".

Флаги будут приспущены 30 дней со дня кончины Буша.

Кроме того, Трамп подтвердил, что среда, 5 декабря, объявлена национальным днем траура в связи со смертью Джорджа Буша — старшего.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах.