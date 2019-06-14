​В США мужчину приговорили к казни за убийство своих пятерых детей

Житель Южной Каролины Тимоти Джонс приговорен к смерти за убийство пятерых детей, сообщила газета Durham Herald Sun, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вердикт присяжных был единогласным.

Джонс признался в том, что в 2014 году убил своих пятерых детей в возрасте от 1 до 8 лет и затем перевез их тела через границы нескольких штатов, прежде чем выбросить.

Защита просила дать Джонсу пожизненный срок без права на помилование, заявляя, что он страдает шизофренией. Родственники Джонса также просили сохранить ему жизнь.