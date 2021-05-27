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В США мужчину арестовали за угрозы в адрес Джо Байдена

В США мужчину арестовали за угрозы в адрес Джо Байдена Джона Торнтона обвиняют в рассылке сообщений, в которых он угрожал расправиться с президентом США "за госизмену"
Другие страны
27 мая 2021 г. 16:20
В США мужчину арестовали за угрозы в адрес Джо Байдена

Власти штата Нью-Мексико арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, 39-летний Джон Торнтон обвиняется в рассылке сообщений, в которых он угрожал расправиться с действующим президентом США "за государственную измену". Торнтон также отправлял угрозы в адрес жителей другого штата.

Сообщения с угрозами рассылались с телефона американца и включают его фотографии, уточнили представители Федерального бюро расследований. Они обнаружили публикации аналогичного содержания на странице Торнтона в социальной сети Facebook.

Обвиняемый предстанет перед судом 28 мая. По информации телекомпании, Торнтон попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года.

CNN напоминает, что в предыдущий раз арест на основании подобных обвинений производился в феврале этого года в штате Северная Каролина. В октябре прошлого года в штате Мэриленд был арестован мужчина, который обвинялся в угрозах в адрес тогда еще баллотировавшихся на пост президента и вице-президента страны Джо Байдена и Камалы Харрис.

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