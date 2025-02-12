В США мужчине из-за врачебной ошибки ампутировали руки и ноги

В США мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки.

В США мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки.

Как передает Report , об этом пишет Daily Mirror.

По данным издания, Чад Герло лег на операцию, чтобы удалить камни из почек, а выписался из больницы без рук и ног. Уточняется, что операция прошла успешно, однако позже стало известно, что мужчина получил инфекцию — у пациента поднялось давление и начали отказывать органы.

Из-за сильных антибиотиков, которые выписали мужчине, у него почернели и руки, и ноги. В результате ему провели ампутацию.

Пациент подал в суд на медучреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.