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В США мужчине из-за врачебной ошибки ампутировали руки и ноги

В США мужчине из-за врачебной ошибки ампутировали руки и ноги В США мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 05:20
В США мужчине из-за врачебной ошибки ампутировали руки и ноги

В США мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mirror.

По данным издания, Чад Герло лег на операцию, чтобы удалить камни из почек, а выписался из больницы без рук и ног. Уточняется, что операция прошла успешно, однако позже стало известно, что мужчина получил инфекцию — у пациента поднялось давление и начали отказывать органы.

Из-за сильных антибиотиков, которые выписали мужчине, у него почернели и руки, и ноги. В результате ему провели ампутацию.

Пациент подал в суд на медучреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də həkimin səhvi nəticəsində xəstənin qolları və ayaqları amputasiya edilib

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