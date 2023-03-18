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В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой В городке Стерлинг-Хайтс на севере Детройта, штат Мичиган, произошел вооруженный инцидент.
Другие страны
18 марта 2023 г. 05:41
В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

В городке Стерлинг-Хайтс на севере Детройта, штат Мичиган, произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report со ссылкой на The Detroit News, об этом сообщили в местной полиции.

По данным властей, неизвестный открыл огонь на парковке, в результате чего ранения получили две женщины. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Позднее правоохранители нашли его тело с пулевым ранением в голову. По предварительной версии, он покончил с собой. Пострадавших женщин доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В полиции также отметили, что все трое участников вооруженного инцидента знали друг друга.

По факту начато расследование.

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