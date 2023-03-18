В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

В городке Стерлинг-Хайтс на севере Детройта, штат Мичиган, произошел вооруженный инцидент.

В городке Стерлинг-Хайтс на севере Детройта, штат Мичиган, произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report со ссылкой на The Detroit News , об этом сообщили в местной полиции.

По данным властей, неизвестный открыл огонь на парковке, в результате чего ранения получили две женщины. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Позднее правоохранители нашли его тело с пулевым ранением в голову. По предварительной версии, он покончил с собой. Пострадавших женщин доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В полиции также отметили, что все трое участников вооруженного инцидента знали друг друга.

По факту начато расследование.