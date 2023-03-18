В США мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

В городке Стерлинг-Хайтс на севере Детройта, штат Мичиган, произошел вооруженный инцидент.
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По данным властей, неизвестный открыл огонь на парковке, в результате чего ранения получили две женщины. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Позднее правоохранители нашли его тело с пулевым ранением в голову. По предварительной версии, он покончил с собой. Пострадавших женщин доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
В полиции также отметили, что все трое участников вооруженного инцидента знали друг друга.
По факту начато расследование.