В США мужчина выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу после приземления

Один из пассажиров авиалайнера компании American Airlines сразу после его приземления в аэропорту города Финикс (штат Аризона) открыл одну из дверей самолета и выпал на взлетно-посадочную полосу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции города.

Мужчина, имя которого не разглашается, получил легкие травмы, он задержан. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения. Кроме того, мужчина обливал других пассажиров некой жидкостью из имевшейся у него бутылки. О какой именно жидкости идет речь, пока не уточняется.

На борту воздушного судна было 157 пассажиров. Самолет прибыл из Миннеаполиса (штат Миннесота).