В США мужчина устроил стрельбу в торговом центре, есть пострадавшие - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Алабама неизвестный открыл огонь в торговом центре во время "черной пятницы", сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Cтрельба произошла на распродаже в Riverchase Galleria в городе Гувер.

Точное количество пострадавших и их состояние пока неизвестно. WSFA 12 News сообщает о четырех пострадавших.

По информации полиции, стрелок был ликвидирован на месте. О мотивах мужчины не сообщается.

По словам очевидцев, в здании были слышны два залпа, затем после паузы выстрелы раздались снова.

Breaking: At least three people injured after a shooting at Riverchase Galleria in Hoover, Alabama. The suspected gunman is dead. pic.twitter.com/xbvzOD8WCg