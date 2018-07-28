В США мужчина угнал трактор и покусал полицейскую собаку

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Житель Денвера в американском штате Колорадо менее чем за три часа угнал три машины, включая трактор, устроил три ДТП и покусал полицейскую собаку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу офис окружного прокурора.

Местный житель Томас Буш на этой неделе проехал по центру 2,5-миллионного города на тракторе.

Обвинение заявляет, что 37-летний Буш 20 июля угнал джип, но вскоре бросил его и угнал тягач. Врезавшись на тягаче в легковушку, он затем выехал на встречную полосу скоростного шоссе и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем, водитель которого получил серьезные травмы. Скрывшись с места происшествия пешком, Буш затем угнал трактор стоимостью в 70 тысяч долларов, принадлежавший местному управлению водных ресурсов.

Этим обвиняемый не удовлетворился и попытался угнать со стройки тяжелый карьерный погрузчик стоимостью в 250 тысяч долларов. Это ему не удалось, и, взломав по пути трейлер строителей, Буш продолжил путь на тракторе.

К тому моменту за Бушем началась полицейская погоня. Трактор снес подвернувшееся ограждение средней школы и в конечном счете остановился, столкнувшись еще с одним автомобилем. При задержании Буш подрался с офицерами полиции, пытался душить полицейскую собаку и укусил животное.

Окружной прокурор Денвера Бет Маккэнн предъявила Бушу обвинения по 23 пунктам. Среди них три пункта угона с отягчающими обстоятельствами и еще одна попытка угона, опасное вождение, нападение с использованием автомобиля и бегство с места аварии, угрозы, сопротивление аресту и "жестокое обращение с полицейской собакой".

Мотивы действий обвиняемого неизвестны.

На полицейском фото Буш предстал с многочисленными ссадинами на лице.

Первое судебное заседание по делу Буша состоится 30 июля.