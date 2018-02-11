В США мужчина убил четырех человек и покончил с собой

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина убил четырех человек в штате Кентукки на востоке США, после чего покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе управления шерифа округа Джонсон штата Кентукки.

Как говорится в документе, в субботу в экстренную службу 911 города Пейнтсвилл поступил звонок с сообщением о стрельбе. После звонка служба связалась с окружным шерифом Двейном Прайсом, который прибыл на место преступления и обнаружил двоих погибших на кухне одной из квартир. Они были застрелены, злоумышленника на месте происшествия не обнаружили.

По словам свидетеля, преступник скрылся на черной Toyota Camry.

Позднее экстренная служба обнаружила автомобиль на одной из улиц Пейнтсвилла. Прайс провел обыск дома, у которого стояла машина. В одной из квартир были обнаружены тела еще двух погибших, а также тело преступника, который покончил с собой.