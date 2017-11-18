В США мужчина случайно выстрелил в себя и жену

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Мужчина случайно выстрелил в себя и в свою жену во время мероприятия в церкви в американском штате Теннесси, на котором обсуждалось использование оружия для защиты паствы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Произошла стрельба, но это был не активный стрелок, а случайный выстрел. Обоих пострадавших доставили в больницу", - сообщает полиция города Теллико-Плейнс в Facebook.

Как передает телеканал CNN, инцидент произошел в Первой объединенной методистской церкви. Прихожане беседовали о самозащите и об оружии в церкви. Уэйн Рейд показал другим прихожанам свой разряженный пистолет, а затем перезарядил его и положил в кобуру. Затем его снова попросили показать пистолет. Когда 81-летний Рейд достал оружие, оно выстрелило, передает телеканал.