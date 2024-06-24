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В США мужчина провел в тюрьме 20 лет за преступление, которое он не совершал

В США мужчина провел в тюрьме 20 лет за преступление, которое он не совершал Суд в штате Техас признал невиновным 68-летнего Керри Кука, который провел в тюрьме 20 лет за преступление, которое он не совершал.
Другие страны
24 июня 2024 г. 09:04
В США мужчина провел в тюрьме 20 лет за преступление, которое он не совершал

Суд в штате Техас признал невиновным 68-летнего Керри Кука, который провел в тюрьме 20 лет за преступление, которое он не совершал.

Как передает Report, об этом сообщил CNN.

Кука осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней Линды Эдвардс в 1977 году, которая жила с ним по соседству.

По делу прошли три судебных процесса: в 1979 году мужчину приговорили к смертной казни, но после приговор отменили; в 1992-м присяжные не смогли вынести единогласное решение; а в 1994-м Кука вновь приговорили к смертной казни.

В 1999 году мужчина заключил сделку со следствием — вышел на свободу с учетом 20 лет, проведенных в заключении.

"Мы признаем Керри Кука фактически невиновным", — сказано в решении суда.

Один из главных свидетелей по делу, сокамерник Кука Эдвард Джексон сообщил, что мужчина якобы признался ему в совершенном убийстве. Позднее Джексон отказался от показаний, признав, что солгал ради смягчения собственного приговора. Экспертиза, проведенная позднее, также доказала невиновность Кука.

По подсчетам CNN, мужчина стал одним из 199 ошибочно осужденных и приговоренных к смертной казни в США. В частности, в декабре 2023 года суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве.

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Версия на английском языке US court exonerates man who spent nearly 20 years on death row for murder

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