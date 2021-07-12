В США мужчина протаранил клуб и открыл стрельбу по посетителям

Несколько человек получили ранения в клубе американского штата Джорджия, когда пьяный водитель открыл огонь по толпе и врезался в здание на своем грузовике.

Несколько человек получили ранения в клубе американского штата Джорджия, когда пьяный водитель открыл огонь по толпе и врезался в здание на своем грузовике.

Как передает Report со ссылкой на ABC News , инцидент произошел в заведении в Хираме.

Отмечатеся, что сотрудники клуба попросили 34-летнего Эдуардо Моралеса уйти, поскольку он был слишком пьян. Мужчина покинул здание, а через некоторое время вернулся с огнестрельным оружием и открыл огонь.

"Когда патроны закончились, Моралес въехал на автомобиле в бар через передние двери, сбивая многочисленных посетителей", - сообщили в полиции.

По крайней мере четыре человека получили ранения, переломы и ушибы.

Мужчину задержали.