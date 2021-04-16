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В США мужчина открыл стрельбу в аэропорту, есть погибший и раненые

В США мужчина открыл стрельбу в аэропорту, есть погибший и раненые Мужчина врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, штат Техас, и открыл беспорядочную стрельбу, полиция ликвидировала его на месте
Другие страны
16 апреля 2021 г. 05:55
В США мужчина открыл стрельбу в аэропорту, есть погибший и раненые

Мужчина врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, штат Техас, и открыл беспорядочную стрельбу, полиция ликвидировала его на месте.

Как передает Report со ссылкой местный телеканал KSAT, мужчина на машине врезался в один из терминалов, выпрыгнул из машины и стал стрелять по зданию и сотрудникам полиции. Полицейский в аэропорту открыл ответный огонь и попал в стрелявшего. Мужчину отвезли в больницу, где объявили, что он мертв. Пострадали два человека.

"У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек", - цитирует канал начальника местной полиции.

Полиция уже и ранее имела контакты с стрелявшим, известно, что у него были проблемы с психикой, отмечает канал. Аэропорт уже работает в привычном режиме.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Texas ştatının hava limanında atışma olub, ölən və yaralananlar var

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