В США мужчина открыл стрельбу в аэропорту, есть погибший и раненые

Мужчина врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, штат Техас, и открыл беспорядочную стрельбу, полиция ликвидировала его на месте.
Как передает Report со ссылкой местный телеканал
"У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек", - цитирует канал начальника местной полиции.
Полиция уже и ранее имела контакты с стрелявшим, известно, что у него были проблемы с психикой, отмечает канал. Аэропорт уже работает в привычном режиме.