В США может появиться новый штат

Палата представителей США проголосовала за законопроект, которым столица страны – Вашингтон (округ Колумбия) – признается 51-м штатом

Палата представителей США проголосовала за законопроект, которым столица страны – Вашингтон (округ Колумбия) – признается 51-м штатом.

Об этом Report передает со ссылкой на CBS News.

"Сегодняшняя победа была исторической как для жителей округа Колумбия, так и для дела государственности округа Колумбия", – заявила после голосования член Палаты представителей США от Вашингтона без права голоса Элеонора Нортон.

Телеканал отмечает, что, хотя нижняя палата американского конгресса приняла соответствующий документ, в Сенате он вряд ли получит одобрение. В прошлом году палата представителей также проголосовала за такой документ, но Сенат, который в то время контролировался республиканским большинством, не принял его. На этот раз в Сенате доминируют демократы, однако для принятия положительного решения по этому вопросу им все равно будет недостаточно голосов.

В случае, если округ Колумбия получит статус штата, это даст ему двух сенаторов и одного представителя с правом голоса в нижней палате конгресса.