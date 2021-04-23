О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США может появиться новый штат

В США может появиться новый штат Палата представителей США проголосовала за законопроект, которым столица страны – Вашингтон (округ Колумбия) – признается 51-м штатом
Другие страны
23 апреля 2021 г. 00:28
В США может появиться новый штат

Палата представителей США проголосовала за законопроект, которым столица страны – Вашингтон (округ Колумбия) – признается 51-м штатом.

Об этом Report передает со ссылкой на CBS News.

"Сегодняшняя победа была исторической как для жителей округа Колумбия, так и для дела государственности округа Колумбия", – заявила после голосования член Палаты представителей США от Вашингтона без права голоса Элеонора Нортон.

Телеканал отмечает, что, хотя нижняя палата американского конгресса приняла соответствующий документ, в Сенате он вряд ли получит одобрение. В прошлом году палата представителей также проголосовала за такой документ, но Сенат, который в то время контролировался республиканским большинством, не принял его. На этот раз в Сенате доминируют демократы, однако для принятия положительного решения по этому вопросу им все равно будет недостаточно голосов.

В случае, если округ Колумбия получит статус штата, это даст ему двух сенаторов и одного представителя с правом голоса в нижней палате конгресса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пик третьей волны коронавируса во Франции пройден
Пик третьей волны коронавируса во Франции пройден
22 апреля 2021 г. 20:17
США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС
США хуже всех справились с пандемией COVID-19 - ОПРОС
22 апреля 2021 г. 17:47
Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году
Посол Грузии в Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году
22 апреля 2021 г. 13:39
Саммит НАТО состоится 14 июня
Саммит НАТО состоится 14 июня
22 апреля 2021 г. 11:28
В Индии впервые выявили более 300 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 300 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
22 апреля 2021 г. 09:32
В Германии за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19
22 апреля 2021 г. 09:26
Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу
Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу
22 апреля 2021 г. 08:59
Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
22 апреля 2021 г. 08:40
В Боливии сообщили о выявлении британского штамма коронавируса
В Боливии сообщили о выявлении британского штамма коронавируса
22 апреля 2021 г. 08:08
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
22 апреля 2021 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi