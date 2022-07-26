В США могут ввести ЧС из-за оспы обезьян

Администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также собирается назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания.

Администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также собирается назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса.

По данным источников газеты, некоторые представители власти считают, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, но другие рассматривают такой шаг скорее символическим.