В США могут вернуть запрет на аборты

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Американские штаты могут вернуть запрет на аборты, который был снят решением Верховного суда в 1973 году.

Как передает Report, такие изменения могут произойти в случае, если губернатор штата Массачусетс подпишет Акт об отмене устаревших законов, который был принят Законодательным собранием штата. После этого появится возможность самостоятельно вносить поправки в решение Верховного суда касательно прерывания беременности или же вовсе его отменить.

Как сообщает Time, нововведение вступит в силу, только если Верховный суд решит ограничить право женщин на аборт.

При этом 17 штатов, поддерживающих Республиканскую партию, готовы к возможной отмене абортов и даже подготовили соответствующие законы.