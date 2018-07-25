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    В США могут вернуть запрет на аборты

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Американские штаты могут вернуть запрет на аборты, который был снят решением Верховного суда в 1973 году.

    Как передает Report, такие изменения могут произойти в случае, если губернатор штата Массачусетс подпишет Акт об отмене устаревших законов, который был принят Законодательным собранием штата. После этого появится возможность самостоятельно вносить поправки в решение Верховного суда касательно прерывания беременности или же вовсе его отменить. 

    Как сообщает Time, нововведение вступит в силу, только если Верховный суд решит ограничить право женщин на аборт.

    При этом 17 штатов, поддерживающих Республиканскую партию, готовы к возможной отмене абортов и даже подготовили соответствующие законы.

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