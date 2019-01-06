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    В США могут разрешить удобрения из человеческих останков

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Американский сенатор Джейми Педерсен предложил разрешить компостирование человеческих останков.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    Издание уточняет, что компостирование — способ обезвреживания сельскохозяйственных отходов путем разложения органических веществ микроорганизмами.

    По мнению сенатора, данный способ можно использовать для утилизации человеческих останков.

    В качестве плюсов данной инициативы он назвал экологический аспект, а также более низкую стоимость, чем захоронения.

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