В США могут разрешить удобрения из человеческих останков

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Американский сенатор Джейми Педерсен предложил разрешить компостирование человеческих останков.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Издание уточняет, что компостирование — способ обезвреживания сельскохозяйственных отходов путем разложения органических веществ микроорганизмами.

По мнению сенатора, данный способ можно использовать для утилизации человеческих останков.

В качестве плюсов данной инициативы он назвал экологический аспект, а также более низкую стоимость, чем захоронения.