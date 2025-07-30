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В США могут поддержать меры против покупателей нефти РФ

В США могут поддержать меры против покупателей нефти РФ Вашингтонская администрация считает, что в случае введения США вторичных санкций против покупателей российской нефти эти меры будут поддержаны американскими союзниками.
Другие страны
30 июля 2025 г. 04:17
В США могут поддержать меры против покупателей нефти РФ

Вашингтонская администрация считает, что в случае введения США вторичных санкций против покупателей российской нефти эти меры будут поддержаны американскими союзниками.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме.

"Мы слышали от нескольких наших европейских партнеров, союзников по НАТО, даже от Канады, что они последуют этому примеру", - отметил глава Минфина США, говоря о возможности введения Вашингтоном импортных пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть. "Так что мы бы ожидали, что большая часть поддерживающего Украину западного альянса последует этому примеру. Думаю, любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - подчеркнул Бессент.

Министр ответил утвердительно на вопрос о том, была ли китайская сторона предупреждена о возможных последствиях дальнейшего приобретения российской нефти. Говоря о реакции представителей КНР, Бессент отметил: "Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они хотели бы платить пошлины в размере 100%".

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