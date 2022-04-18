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В США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине

В США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине В Соединенных Штатах Америки размышляют над тем, как ускорить и улучшить поставки в Украину. Могут ответственного за помощь с безопасностью нашей стране.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 00:54
В США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине

В Соединенных Штатах Америки размышляют над тем, как ускорить и улучшить поставки в Украину. Могут ответственного за помощь с безопасностью нашей стране.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", группа сенаторов от Демократической партии Джин Шахин и Дик Дурбин, также сенаторы-республиканцы Роб Портман и Роджер Викер направили письмо президенту США Джозефу Байдена с соответствующим предложением.

"Даже после начального поражения, российская военная операция продолжается, составляет спешный призыв к переоценке того, насколько быстро и креативно Соединенные Штаты могут предоставлять Украине оборонные объекты для самозащиты", - написали сенаторы.

Конгрессмены считают, что координатор мог бы отвечать за оценку оборонных нужд нашей страны, координацию усилий различных ведомств США и координацию с Европой.

Пока правительство США никоим образом не прокомментировало письмо.

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