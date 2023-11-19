В США могут начать расследование в отношении SpaceX

Три депутата Палаты представителей американского Конгресса США заявили о необходимости начать расследование в отношении компании SpaceX, сооснователем и руководителем которой является Илон Маск.

Три депутата Палаты представителей американского Конгресса США заявили о необходимости начать расследование в отношении компании SpaceX, сооснователем и руководителем которой является Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", такие требования прозвучали после недавно вышедшего расследования агентства Reuters, в котором сообщается о большом числе производственных травм на объектах SpaceX в США.

По данным агентства, с 2014 года на строительных и пусковых площадках, сборочных предприятиях и других объектах SpaceX пострадало в общей сложности около 600 рабочих, и одно из происшествий закончилось смертью сотрудника от полученных травм.

Конгрессмены от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния и Нью-Джерси, заявили, что "эти данные вызывают серьезную озабоченность".