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В США могут начать расследование в отношении SpaceX

В США могут начать расследование в отношении SpaceX Три депутата Палаты представителей американского Конгресса США заявили о необходимости начать расследование в отношении компании SpaceX, сооснователем и руководителем которой является Илон Маск.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 19:32
В США могут начать расследование в отношении SpaceX

Три депутата Палаты представителей американского Конгресса США заявили о необходимости начать расследование в отношении компании SpaceX, сооснователем и руководителем которой является Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", такие требования прозвучали после недавно вышедшего расследования агентства Reuters, в котором сообщается о большом числе производственных травм на объектах SpaceX в США.

По данным агентства, с 2014 года на строительных и пусковых площадках, сборочных предприятиях и других объектах SpaceX пострадало в общей сложности около 600 рабочих, и одно из происшествий закончилось смертью сотрудника от полученных травм.

Конгрессмены от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния и Нью-Джерси, заявили, что "эти данные вызывают серьезную озабоченность".

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