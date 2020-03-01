В США миллиардер выбыл из президентской гонки

Американский миллиардер Том Стейер прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Как передает Report, об этом сообщил его представитель журналистам газеты The New York Times.

"Я говорил, что если у меня не будет шансов на победу, то я приостановлю свою кампанию. Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента", - сказал миллиардер.

Стейер заверил, что поддержит того кандидата в президенты, которого в итоге выдвинет Демократическая партия. "Любой демократ в миллион раз лучше, чем действующий президент США Дональд Трамп", - сказал миллиардер.

Он вступил в предвыборную борьбу в июле 2019 года и израсходовал на проведение кампании около 200 млн. долларов США. Согласно результатам общенациональных опросов общественного мнения, Стейер так и не смог войти в число лидеров предвыборной гонки демократов. Ему не удалось одержать победу на состоявшихся в субботу первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.

Во время кампании Стейер уделял особое внимание вопросам, касающимся охраны окружающей среды.