В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации

Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ, от штата Массачусетс) заразился коронавирусом уже после того, как был вакцинирован.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Линч в пятницу сдал тест, его результат оказался положительным. Незадолго до этого был инфицирован также один из его подчиненных. У законодателя нет симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом. Линч намерен уйти на карантин и выполнять свои обязанности в удаленном режиме.
Представители конгрессмена уточнили, что ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса до инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января. Линч получил вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.
Как констатируется в публикации, вакцинация предотвращает заболевание, вызываемое коронавирусом, но необязательно само заражение. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на формирование иммунитета от коронавируса после вакцинации "обычно требуется несколько недель".