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В США концерт Metallica вызвал землетрясение из-за прыжков посетителей

В США концерт Metallica вызвал землетрясение из-за прыжков посетителей Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение.
Другие страны
10 мая 2025 г. 00:52
В США концерт Metallica вызвал землетрясение из-за прыжков посетителей

Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщает Fox.

Metallica выступала на местном футбольном стадионе. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение.

Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) - пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения Enter Sandman.

Директор VTSO Мартин Чепмен добавил, что толчки зафиксировал сейсмограф, расположенный примерно в полутора километрах от стадиона.

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