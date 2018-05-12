В США китайского магната приговорили к 4 годам тюрьмы за попытку подкупить чиновников ООН

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Китайский магнат на рынке недвижимости, проходящий по громкому делу о коррупции в рядах ООН, приговорен в пятницу к четырем годам тюрьмы за попытку подкупа чиновников этой всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Вердикт в отношении 69-летнего девелопера-миллиардера Нглэпа Сена был вынесен федеральным судом в районе Манхэттен. Судья Вернон Бродерик также приговорил его к выплате штрафа в размере $1 млн. Выступая на слушаниях, магнат заявил, что жалеет о случившемся, и принес извинения суду "за все неприятности", которые были вызваны его действиями.

Миллиардер был признан виновным в июле прошлого года. Ему инкриминировалось взяточничество и сговор с целью отмывания денег. Как утверждала прокуратура, магнат предоставлял взятки "на сотни тысяч долларов" чиновникам из ООН в период с 2010 по 2015 год.