В США кандидатов на госслужбу будут проверять на преданность идеалам Трампа

В США кандидатов на госслужбу будут проверять на преданность идеалам Трампа

Администрация Дональда Трампа введет новые правила приема на государственную службу. Кандидатов обяжут писать эссе с оценкой указов президента и демонстрацией своей приверженности принципам эффективного управления.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кандидаты на госслужбу должны отвечать на четыре эссе-вопроса. Цель таких задач - оценить политическую философию кандидата, его приверженность правительственной эффективности и личную трудовую этику.

Речь идет даже о должности с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с 32 357 долларов в год. К таким позициям относятся, в частности, помощники медсестер, сотрудники национальных парков и пожарные.

Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет любимые президентские указы или политические инициативы и объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других касаются того, как претендент планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики он руководствуется.