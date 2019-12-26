​В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России,

Как передает Report, об этом пишет The Hill.

Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром. Согласно сообщению газеты, комплекс мер включён в акт о финансировании объёмом в $1,4 трлн.

В частности, меры включают в себя усиление военных связей с Грецией и снятие оружейного эмбарго с Кипра, что также позволит контролировать амбиции Турции в регионе, уточняет издание.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу “Северному потоку - 2”.

Как писал автор статьи, такой альтернативой может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который обсуждался в Афинах.