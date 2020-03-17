В США изолировали главу Пентагона из-за коронавируса

В ближайшее время министр обороны США и его первый заместитель будут общаться с подчиненными исключительно через видеосвязь, чтобы руководство Пентагона не подвергалось риску заражения COVID-19.
Как передает Report, об этом заявил старший пресс-секретарь оборонного ведомства США Джонатан Гофман.
"Министр обороны и его заместитель будут физически изолированы, поскольку мы стараемся создать пространство безопасности вокруг них", - подчеркнул Д.Гофман.
По его словам, это означает, что взаимодействие с топ-руководителями ведомства в служебных вопросах будет происходить путем видеосвязи.
Наряду с этим пресс-секретарь указал, что в целом в ВС США подтверждено 37 случаев COVID-19.
Общее количество больных в Соединенных Штатах превысило 4,6 тысячи, 85 человек скончались.