В США изолировали главу Пентагона из-за коронавируса

В ближайшее время министр обороны США и его первый заместитель будут общаться с подчиненными исключительно через видеосвязь, чтобы руководство Пентагона не подвергалось риску заражения COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил старший пресс-секретарь оборонного ведомства США Джонатан Гофман.

"Министр обороны и его заместитель будут физически изолированы, поскольку мы стараемся создать пространство безопасности вокруг них", - подчеркнул Д.Гофман.

По его словам, это означает, что взаимодействие с топ-руководителями ведомства в служебных вопросах будет происходить путем видеосвязи.

Наряду с этим пресс-секретарь указал, что в целом в ВС США подтверждено 37 случаев COVID-19.

Общее количество больных в Соединенных Штатах превысило 4,6 тысячи, 85 человек скончались.