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В США избранный конгрессмен умер от COVID-19

В США избранный конгрессмен умер от COVID-19 Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 08:43
В США избранный конгрессмен умер от COVID-19
Люк Летлоу

Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на представителей законодателя.

Летлоу 18 декабря заявил о том, что его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат. Позже он был помещен в блок интенсивной терапии в Луизиане. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Конгрессмен одержал победу в состоявшемся в Луизиане в начале этого месяца втором туре выборов в нижнюю палату Конгресса США. Планировалось, что он будет приведен к присяге в качестве конгрессмена 3 января.

Как отмечает Politico, это первый случай, когда в США умирает от вызываемого новым коронавирусом заболевания действующий или избранный член Конгресса США.

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Версия на английском языке US congressman-elect Letlow dies of COVID-19

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