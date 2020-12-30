В США избранный конгрессмен умер от COVID-19

Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года.

Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на представителей законодателя.

Летлоу 18 декабря заявил о том, что его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат. Позже он был помещен в блок интенсивной терапии в Луизиане. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Конгрессмен одержал победу в состоявшемся в Луизиане в начале этого месяца втором туре выборов в нижнюю палату Конгресса США. Планировалось, что он будет приведен к присяге в качестве конгрессмена 3 января.

Как отмечает Politico, это первый случай, когда в США умирает от вызываемого новым коронавирусом заболевания действующий или избранный член Конгресса США.