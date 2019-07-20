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В США из-за жары умерли шесть человек

В США из-за жары умерли шесть человек

Шесть человек погибли в США от последствий жары, в то время как температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 37,8 градуса Цельсия.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, жара привела к гибели четырех человек в штате Мэриленд и еще двух в штатах Аризона и Арканзас.

В городе Нью-Йорк, где столбики термометров в субботу поднялись выше 30 градусов тепла, объявлена "чрезвычайная ситуация в связи с экстремальной жарой".

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