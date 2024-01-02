О нас

В США из-за возгорания поезда пострадали минимум девять человек

В США из-за возгорания поезда пострадали минимум девять человек Скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда в американском городе Сан-Франциско, в результате чего по меньшей мере девять человек пострадали.
Другие страны
2 января 2024 г. 06:11
В США из-за возгорания поезда пострадали минимум девять человек

Скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда в американском городе Сан-Франциско, в результате чего по меньшей мере девять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS.

Представитель BART (Скоростной системы Зоны залива) заявил, что поезд отправился из Оринды в Лафайет около 09:00 (21:00 - бакинское), когда два первых вагона сошли с рельсов и загорелись. Пассажиры эвакуированы, пожар потушен.

Пострадавшие доставлены в местную больницу с незначительными травмами. Сколько всего человек было в поезде и причины инцидента неизвестны.

Станция Оринда останется закрытой до конца дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerikada sürət qatarı relsdən çıxaraq alovlanıb, xəsarət alanlar var

Экслюзивные новости

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi