В США из-за возгорания поезда пострадали минимум девять человек

Скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда в американском городе Сан-Франциско, в результате чего по меньшей мере девять человек пострадали.

Скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда в американском городе Сан-Франциско, в результате чего по меньшей мере девять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS.

Представитель BART (Скоростной системы Зоны залива) заявил, что поезд отправился из Оринды в Лафайет около 09:00 (21:00 - бакинское), когда два первых вагона сошли с рельсов и загорелись. Пассажиры эвакуированы, пожар потушен.

Пострадавшие доставлены в местную больницу с незначительными травмами. Сколько всего человек было в поезде и причины инцидента неизвестны.

Станция Оринда останется закрытой до конца дня.