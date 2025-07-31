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В США из-за турбулентности на борту самолета госпитализировали 25 человек

В США из-за турбулентности на борту самолета госпитализировали 25 человек Из-за турбулентности во время полета 25 человек, летевших рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, доставили в больницу.
Другие страны
31 июля 2025 г. 10:23
В США из-за турбулентности на борту самолета госпитализировали 25 человек

Из-за турбулентности во время полета 25 человек, летевших рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, доставили в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.

Самолет рейса DL56 авиакомпании Delta Air Lines совершил вынужденную посадку после того, как столкнулся со "значительной турбулентностью" во время полета.

"Воздушное судно Airbus A330-900 благополучно приземлилось в аэропорту Миннеаполиса, медицинские работники встретили рейс по прибытии с целью оценить состояние пассажиров и членов экипажа. 25 человек из числа находившихся на борту были доставлены в местные больницы для дальнейшего обследования и лечения", - сказано в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də təyyarə hava burulğanına düşüb, 25 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib
Версия на английском языке 25 people hospitalized in US after severe turbulence on board a plane

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