В США из-за турбулентности на борту самолета госпитализировали 25 человек

Из-за турбулентности во время полета 25 человек, летевших рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, доставили в больницу.

Из-за турбулентности во время полета 25 человек, летевших рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, доставили в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.

Самолет рейса DL56 авиакомпании Delta Air Lines совершил вынужденную посадку после того, как столкнулся со "значительной турбулентностью" во время полета.

"Воздушное судно Airbus A330-900 благополучно приземлилось в аэропорту Миннеаполиса, медицинские работники встретили рейс по прибытии с целью оценить состояние пассажиров и членов экипажа. 25 человек из числа находившихся на борту были доставлены в местные больницы для дальнейшего обследования и лечения", - сказано в заявлении.