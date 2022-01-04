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В США из-за снежного шторма произошли сотни автоаварий, погибли 5 человек

В США из-за снежного шторма произошли сотни автоаварий, погибли 5 человек В США в результате снежного шторма погибли пять человек, трое погибли в автоаварии. В штатах Теннеси и Джорджия семилетняя девочка и пятилетний мальчик погибли после того, как на них упало дерево, не выдержавшее тяжести мокрого снега.
Другие страны
4 января 2022 г. 11:31
В США из-за снежного шторма произошли сотни автоаварий, погибли 5 человек

В США в результате снежного шторма погибли пять человек, трое погибли в автоаварии. В штатах Теннеси и Джорджия семилетняя девочка и пятилетний мальчик погибли после того, как на них упало дерево, не выдержавшее тяжести мокрого снега.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сильный снежный шторм также привел более чем к 850 тыс. случаев отключения энергоснабжения, прекращению работы госучреждений в Вашингтоне, а также в соседних штатах Мэриленд и Виргиния.

За сутки в Вашингтоне выпало более 30 см снега, а в соседних штатах Делавэр и и Нью-Джерси — свыше 25 см снега. Скорость ветра достигала 15 м/с.

Из-за сильного снегопада в США произошли сотни автоаварий. Так, в штате Виргиния произошло 559 ДТП. Еще 522 автомобиля застряли в снегу.

Ранее сообщалось, что самолет президента США Джо Байдена, прибывший на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) из Дэлавэра, попал в сильную снежную бурю.

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