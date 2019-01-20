В США из-за снегопадов отменено более 6,7 тысячи рейсов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Из-за снегопадов в центральной и северо-восточной частях США было отменено 6783 рейса.

Как передает Report, об этом сообщает сайт FlightAware.

По данным телеканала CNN, последствия непогоды могут коснуться 100 миллионов человек, проживающих на территории между штатами Миссури и Мэн.

Так, в штатах Теннеси и Миссисипи продолжаются дожди и грозы, в Иллинойсе, Мичигане и Огайо бушуют метели, а в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания синоптики ожидают обильный снегопад с дождём.

Отмечается, что в связи с непогодой губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо запретил вождение автобусов и грузовиков с прицепом на большей части дорог штата. Также ограничено движение поездов.