В США из-за сильных морозов погибли 26 человек

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Соединенных Штатах в результате аномальных для Восточного побережья страны морозов погибли 26 людей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS.

"Общая смертность от холода составила 26 человек по состояние на утро понедельника в восточной части Соединенных Штатов, от Северной Каролины до штата Нью-Йорк", - сообщил телеканал.

Отмечается, что в нескольких прибрежных штатах спровоцированные ветром волны затопили улицы населенных пунктов. В штате Массачусетс власти даже были вынуждены эвакуировать часть населения, после того как вода на затопленных улицах стала замерзать. Также были закрыты несколько аэропортов, а в больницах находится множество пациентов с обморожениями. Согласно информации канала, из-за холодного арктического воздуха был побит рекорд минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градуса по Цельсию), а в Бостоне зафиксирован минимум 1896 года (минус 19 градусов).