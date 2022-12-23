В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов

Более двух тысяч запланированных на пятницу авиарейсов отменены из-за снежной бури и низкой температуры в центральных и восточных штатах США.
Как передает Report со ссылкой на профильный портал
Портал ранее сообщал, что в четверг из-за непогоды и сильного похолодания были отменены 2 294 авиарейса, 7 205 задержаны.
Национальная метеорологическая служба США заявила, что снежная буря продолжится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.