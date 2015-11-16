В США из-за неисправности совершил вынужденную посадку самолет с 279 пассажирами на борту

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al совершил в воскресенье вынужденную посадку в международном аэропорту американского города Биллингс (штат Монтана) из-за технической неисправности. Об этом сообщили журналистам представители воздушной гавани, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Пилот лайнера Boeing-777, следовавшего из Тель-Авива в Лос-Анджелес (штат Калифорния), принял решение приземлиться после того, как увидел на одном из датчиков сигнал, свидетельствующий о возгорании в правом двигателе. Сразу же после посадки сотрудники аэропорта осмотрели самолет, однако не обнаружили никаких следов огня.

На борту самолета находились 279 пассажиров и 20 членов экипажа. Никто не пострадал. Датчики воздушного судна проверят технические специалисты.